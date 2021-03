Adrien Rabiot e Aaron Ramsey saluteranno la Juventus e porteranno 50 milioni nelle sue casse, utili per un super acquisto in Serie A

Complici alcuni errori in alcune partite chiave, come quelle contro il Porto e il Benevento, che sono valse l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale e il quasi addio al decimo scudetto di fila, in casa Juventus si respira aria di rivoluzione. E uno dei reparti che più sono finiti nel mirino del tritacarne è sicuramente il centrocampo, con la volontà di metterci mano nella prossima finestra di calciomercato sia in entrata, sia in uscita.

Calciomercato Juventus, Ramsey e Rabiot vanno via | Super obiettivo in A

Per quanto riguarda le uscite, come riporta oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, i primi due centrocampisti sul piede di partenza sono il francese Adrien Rabiot e il gallese Aaron Ramsey, arrivati alla corte della Juventus entrambi nel 2019 a parametro zero.

Il loro addio avrebbe un duplice effetto: liberarsi di ingaggi molto pesanti, entrambi prendono 7 milioni netti l’anno, e finanziare un acquisto in linea con ciò che i bianconeri da sempre vogliono: un centrocampo all’altezza della ‘Vecchia Signora’. Dalla vendita dei due AR, infatti, Paratici & Co potrebbero arrivare a monetizzare per 50 milioni di euro, liberandosi di due giocatori che, nonostante i migliori auspici, si sono rivelati non troppo continui, soprattutto per via dei vari infortuni. Per l’ex Arsenal, alla porta ci sono diverse squadre di Premier, e potrebbe andare via a 20 milioni, mentre il costo del cartellino del francese si aggira intorno ai 30.

Magari non sono sufficienti, considerate le richieste stellari del patron biancoceleste, Claudio Lotito, ma la dirigenza della Juventus vorrebbe investire i ricavi delle due vendite su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, ventisei anni a febbraio, è considerato uno dei migliori prospetti non solo in ottica futura, ma anche presente del panorama calcistico mondiale. Con le sue giocate, infatti, è uno degli elementi imprescindibili della squadra di Simone Inzaghi, e stagione dopo stagione arrivano sempre più conferme delle sue qualità. E anche lui non disdegnerebbe un ‘salto di qualità’, per arrivare a giocarsi la Champions League.