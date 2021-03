La Juventus continua ad inseguire il sogno Pogba in sede di calciomercato: arrivano importanti dichiarazioni di Raiola in questo senso

La Juventus deve cercare di finire al meglio la stagione in corso. Sarà senz’altro complicato, però, per i bianconeri tirare fuori qualcosa di buono da un’annata che è stata a dir poco negativa. Il nuovo clamoroso fallimento in Champions League ha generato profondo malumore nell’ambiente piemontese. A maggior ragione considerando l’uscita dalla Coppa agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo, questa volta contro il Porto. Lo stesso destino, infatti, era capitato anche durante la scorsa edizione a Sarri con il Lione. Potrebbero, perciò, essere prese decisioni importanti dalla società, che riflette in sede di calciomercato sul futuro. In particolare, continua a monitorare la situazione legata ad un grande giocatore della Premier League e arrivano significative dichiarazioni da parte dell’agente a questo proposito.

Calciomercato Juventus, occhio a Pogba: Raiola attacca lo United

Oltre all’uscita dalla competizione europea, principale obiettivo stagionale, la Juventus pare oramai troppo lontana anche dallo scudetto. L’Inter in campionato continua a macinare punti ed è stata fermata solo dal Covid-19. Non sembra, perciò, avere rivali all’altezza, con i bianconeri che vedranno molto probabilmente interrompere la loro egemonia in Italia durata nove anni.

La società, quindi, è pronta a mettere in atto importanti provvedimenti sul mercato per la prossima stagione. In particolare, Agnelli e Paratici continuano ad inseguire un sogno: il ritorno a Torino di Paul Pogba, attualmente in forza al Manchester United. A proposito del futuro del francese, ha rilasciato una significativa intervista il suo procuratore Mino Raiola ai microfoni di ‘The Athletic’: “Pogba ha ammiratori in tutto il mondo. Se oggi qualcuno mi chiedesse “Ma puoi trovare un club per Pogba?”, risponderei che anche mio nipote di 5 anni potrebbe trovare un club di alto livello per Paul. Non me ne frega nulla se non farò mai più un affare con lo United, non sono nelle loro mani. Sono indipendente“.

Parole forti, che aumentano la speranza in casa ‘Vecchia Signora’. Prima, però, la dirigenza dovrà pensare alle cessioni. I maggiori indiziati a lasciare la nave sono Ramsey, Rabiot, Bernardeschi e Douglas Costa. I giocatori in questione hanno rispettivamente una valutazione di circa 15, 20, 20 e 10 milioni di euro. Parliamo in totale di un possibile tesoretto da ben 65 milioni su per giù. Il brasiliano, inoltre, pare abbia accettato la destinazione Gremio e, di conseguenza, il ritorno in patria. Vedremo come evolverà la situazione, con la Juventus che non perde di vista il sogno Pogba.