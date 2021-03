La Juventus è pronta a sacrificare un centrocampista per arrivare ad un difensore croato

La Juventus continua a lavorare in chiave mercato e ha esigenza di rinforzare il centrocampo, reparto che in questo campionato ha evidenziato particolari lacune. Uno dei centrocampisti che potrebbe essere sacrificato dalla società è Adrien Rabiot. Il francese non ha del tutto convinto la dirigenza e il club e a fine stagione potrebbe lasciare Torino.

La Juventus dalla sua cessione potrebbe incassare un’ottima plusvalenza e inoltre si libererebbe di un ingaggio pesante di ben 7 milioni di euro. Rabiot ha diversi estimatori, non solo in Premier League, dove l’Everton di Carlo Ancelotti è la prima candidata, ma anche in Francia, in particolare l’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Juventus, Rabiot per arrivare Caleta-Car

Per la Juventus potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato dalla cessione di Rabiot: con l’Everton potrebbe nascere una trattativa che coinvolge l’ex bianconero Moise Kean che potrebbe rientrare nell’affare, qualora il Psg non dovesse riscattarlo dall’Everton. Sul fronte francese i bianconeri potrebbero imbastire una trattativa con il Marsiglia per arrivare a Caleta-Car, difensore centrale croato classe ’94. Si tratterebbe di uno scambio alla pari sui 23 milioni di euro.