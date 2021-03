Calciomercato Juventus, giovane dallo Sporting | Concorrenza dall'Olanda

La Juventus potrebbe mettere le mani su un giovane talento dello Sporting Club de Portugal: tutti i dettagli

La Juventus dalla scorsa estate sta puntando molto sui giovani per riavviare un ciclo vincente, dopo nove campionati vinti consecutivi. Andrea Pirlo ha integrato nella rosa diversi giocatori, tra cui i vari Frabotta e Di Pardo, oltre agli acquisti -molto- onerosi di Paratici della scorsa estate. Insomma, il club bianconero vorrebbe costruire l’ossatura per i prossimi anni e uno dei calciatori a cui è interessato è Lucas Dias.

Juventus, occhi sul talento dello Sporting

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it‘, alla Juventus interessa molto Lucas Dias dello Sporting Club de Portugal. Centrocampista canadese classe 2003, in questi giorni è stato impegnato con la selezione Under 23 del Canada per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi. Dias ha una clausola da 30 milioni di euro, ma la scadenza nel 2022 mette la Juve in una situazione di favore con il club portoghese. Lo Sporting CP, infatti, potrebbe perderlo a zero l’anno prossimo e su di lui c’è anche l’Ajax. Insomma, una concorrenza mica male da battere.