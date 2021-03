Carvajal è sotto tono quest’anno al Real Madrid, che pensa a un sostituto top dalla Premier League. Juventus in agguato per il difensore

Uno degli obiettivi della Juventus per il prossimo anno è quello di rivoluzionare la squadra. Uno dei reparti in cui, in casa bianconera, hanno intenzione di cambiare maggiormente le cose è sicuramente la difesa. Con il rinnovo del non più giovane Giorgio Chiellini che zoppica, anche il futuro di Leonardo Bonucci potrebbe non essere più a Torino. Durante il calciomercato estivo, quindi, si potrebbe intervenire in maniera netta. E qualche suggestione arriva anche dall’estero.

Calciomercato, il Real Madrid vuole il big del Liverpool | Juventus attenta per Carvajal

Secondo quanto rivelano da ‘Don Balon’, il futuro di Daniel Carvajal al Real Madrid non è poi così sicuro. Nonostante la perdita di Lucas Vazquez, che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con i Blancos e lascerà la capitale spagnola a parametro zero quest’estate, il difensore spagnolo, classe ’92, potrebbe continuare a non rientrare nei piani di Zinedine Zidane.

Quest’anno, infatti, la sua stagione è stata una delle peggiori con la ‘camiseta’ dei merengues. Proprio per questo motivo, il club di Florentino Perez sta guardando altrove. Nella fattispecie a Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp, al pare di Carvajal, non sta vivendo la sua annata più memorabile, anzi. La qualificazione in Champions League, passante per il piazzamento in campionato, è messa a dura prova dal continuo sali e scendi di partite vinte e perse. Per quanto riguarda invece il sogno della coppa dalle grandi orecchie, ai quarti i Reds dovranno vedersela proprio contro il Real Madrid. E quale migliore occasione per parlare del difensore, nativo proprio di Liverpool, Trent Alexander-Arnold, sogno dei Blancos?

Per tornare a Carvajal, però: di certo il ventinovenne non starebbe a piede libero, anzi. E qui entra in gioco la Juventus, che potrebbe preparare un agguato per il difensore spagnolo e portarlo alla corte di Andrea Pirlo. Rinnovare e ringiovanire è il motto che contraddistingue la nuova fase bianconera, giusto? Forse il nome del madrileno è proprio quello che fa al caso della ‘Vecchia Signora’.