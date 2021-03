Calciomercato Juventus, sfuma Haaland | Firma vicina

La Juventus potrebbe perdere Erling Haaland, che sembra abbia il futuro già segnato: su di lui c’è il Real Madrid

La Juventus la scorsa estate era alla ricerca di un forte centravanti per sostituire il partente Gonzalo Higuain. La prima scelta era Luis Suarez, ma anche Edin Dzeko era un profilo molto caldo. Alla fine, Paratici ha puntato su un ex, Alvaro Morata. Ma l’intenzione di acquistare un top player in attacco non è tramontata del tutto, e infatti si è parlato molto di giocatori del calibro di Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Sul centravanti norvegese c’è forte il Real Madrid, che potrebbe compiere un passo importante nelle prossime ore.

Juventus, Haaland al Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito TV‘, il Real Madrid acquisterà Erling Haaland: il centravanti norvegese sarebbe molto vicino alla firma coi Blancos. Un affare che befferebbe gli altri grandi club che sono sul giocatore, tra questi c’è la Juventus. Anche se il Borussia Dortmund sembra volerlo trattenere, Haaland è desideroso di fare un’esperienza in un top club e il Real sembra essere la migliore opzione per lui. Florentino Perez deve ritornare a fare mercato per rinforzare una squadra che negli ultimi anni ha vinto tutto.