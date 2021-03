La Fiorentina inizia a lavorare per il futuro e cerca il colpo in panchina: il tecnico può portarsi anche il big per l’attacco

È un momento difficile quello che sta vivendo la Fiorentina, che in questa stagione sta deludendo le attese e non riesca a risalire definitivamente nelle zone alte della classifica nonostante una rosa comunque importante. I viola sembrano essere comunque in una posizione tranquilla, visto che il distacco dalla zona retrocessione è di ben sette punti.

Il vantaggio sembra essere sicuramente notevole ma non bisogna abbassare la guardia per raggiungere i punti necessari per scongiurare ogni rischio. In questi ultimi due mesi dunque si cercherà la tranquillità prima di partire con la programmazione per provare a crescere in futuro.

Calciomercato Fiorentina, nuovi contatto con Gattuso: lo vogliono Barone e Commisso

Intanto la società inizia a pensare alle mosse da attuare nei prossimi mesi per poter diventare competitivi in Italia e magari sperare anche di tornare a raggiungere le zone riguardanti l’Europa League o la nuova Conference League. Per questo la prima scelta fondamentale potrebbe essere quella dell’allenatore.

Beppe Iachini quasi sicuramente lascerà il club a fine stagione e tra i nomi più accreditati per il futuro c’è Rino Gattuso, che a sua volta potrebbe salutare il Napoli. Ci sarebbero stati nuovi contatti tra l’ex Milan e la Fiorentina, visto che è richiesto soprattutto da Barone e Commisso. Lui però sembrerebbe intenzionato a chiedere quattro acquisti per accettare e tra questi c’è anche Milik.

Gattuso infatti vorrebbe una rosa competitiva per poter dire la sua e provare a rialzare la società in maniera definitiva.