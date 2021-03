Un nuovo progetto interessante per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri, voglioso di ripartire dopo l’esonero alla Juventus

Maurizio Sarri è ormai fermo da un anno. Ad agosto è arrivato l’esonero della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions con il club bianconero che ha puntato tutto su Andrea Pirlo. Per lui si prospetta una nuova avventura interessante in vista della prossima stagione con un’indiscrezione rilanciata proprio nelle ultime ore. Un progetto avvincente all’estero, ma ci sarebbero anche diversi ostacoli.

Calciomercato, Sarri pronto a ripartire: idea in Turchia

Nelle ultime ore il portale turco “Ajansspor” ha rilanciato la notizia di un accordo tra Maurizio Sarri e il presidente del Fenerbahce Ali Koc per il prossimo anno. Al momento la compagine si trova attualmente al terzo posto in classifica nella Super Lig turca con 59 punti, a -2 dalla zona Champions. Sulla panchina c’è il traghettatore Emre Belozoglu, ex centrocampista dell’Inter, che ha sostituito Erol Bulut, esonerato poche settimane fa.

Bülent Timurlenk, giornalista turco, ai microfoni di beIN SPORTS Turchia ha sottolineato il possibile ostacolo per quanto riguarda Sarri al Fenerbahce: “Non parla una lingua straniera, proprio come Prandelli“. L’ex allenatore della Fiorentina ha guidato il Galatasaray per sedici partite (agosto-novembre 2014) complessive tra campionato e Champions League, ma dopo poche settimane è stato esonerato con lo score di sei vittorie, tre pareggi e sette sconfitte.

Ora il futuro di Maurizio Sarri non è ancora chiaro, ma ciò che è certo che l’allenatore toscano abbia una grande voglia di riscatto. Nonostante lo Scudetto conquistato alla guida dei bianconeri, l’ex tecnico di Napoli e Chelsea ha dovuto fare le valigie lasciando Torino dopo soltanto un anno di permanenza. Ora l’entusiasmo è tornato con la voglia di rimettersi nuovamente in gioco per splendere nuovamente insieme alla sua idea di calcio molto suggestiva.