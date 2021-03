La Juventus cercherà di essere protagonista ancora sul fronte calciomercato: super colpo low costa in vista della prossima stagione

La Juventus vuole dimenticare in fretta la stagione non troppo esaltante. Dall’eliminazione in Champions contro il Porto al possibile Scudetto che tornerà a Milano dopo tanti anni a meno di clamorosi colpi di scena. Il club bianconero cercherà di programmare la prossima stagione con idee importanti: possibile affare low cost per quanto riguarda il colpo in attacco.

Calciomercato Juventus, si libera quasi a zero: colpo Dzeko

Il reparto offensivo sarà quello in cui la Juventus dovrà incidere più di altri: con Paulo Dybala pronto a dire addio dopo una stagione ricca di infortuni, la dirigenza bianconera starebbe pensando ad un colpo da urlo. Già accostato con insistenza in estate, Edin Dzeko, attaccante bosniaco della Roma, potrebbe rientrare nuovamente nei discorsi futuri della compagine bianconera. Con il contratto in scadenza nel giugno 2022, il club giallorosso potrebbe liberare l’ex Manchester City anche a meno di dieci milioni: un colpo a prezzo di saldo chiudendo l’affare anche intorno a 7 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sarebbe sempre l’altra big della Serie A, l’Inter con la richiesta di Antonio Conte, che risale già a due anni fa: l’attaccante bosniaco potrebbe così rappresentare ancora la suggestione per completare il reparto offensivo nerazzurro già molto forte con Lautaro, Lukaku e Sanchez.

Dopo il litigio con Fonseca Dzeko non è apparso più pimpante come in passato. Così il suo tempo nella Capitale sembra ormai essere arrivato ai titoli di coda. In estate potrebbe voltare pagina della sua carriera finora esaltante per un nuovo progetto avvincente. La Juventus non molla l’attaccante bosniaco e proverà l’assalto anche in estate. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con il centravanti giallorosso, voglioso di riscatto dopo una stagione vissuta in chiaroscuro.