Il Milan potrebbe perdere un pezzo pregiato della rosa a disposizione di Stefano Pioli: rinnovo lontano, addio più vicino

Settimane intense in casa Milan per programmare con calma il futuro. La società rossonera cercherà di puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli pensando a centrare così, di pari passo, la qualificazione alla prossima Champions. Dopo un 2020 da applausi, la compagine milanese ha avuto una lieve flessione, ma l’obiettivo primario resta quello di rientrare tra le prime quattro posizioni in classifica. Zlatan Ibrahimovic continua a guidare la carica mettendo a segno gol ed assist vincenti riuscendo a conquistare così dopo tanti anni la convocazione con la Nazionale svedese.

Calciomercato Milan, addio sempre più vicino: la strategia

Così in estate potrebbe dire addio il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, che ha perso anche la sua titolarità nelle ultime uscite stagionali. Inoltre, sta sorprendendo tutti il giovane difensore, arrivato in prestito dal Chelsea, Fikayo Tomori. Così ai microfoni di ‘Radio Radio’ è intervenuto ancora una volta il giornalista Stefano Agresti, che ha svelato: “Il Milan potrebbe non rinnovare il contratto a Romagnoli, perché chiede troppi soldi. I rossoneri riscatteranno Tomori. Non sarei stupito se alla fine il capitano dovesse essere partire al termine della stagione”.

Il contratto del difensore rossonero scadrà nel giugno 2022 e finora non ci sarebbero ancora contatti ufficiali per un possibile rinnovo. Così lo stesso Agresti ha aggiunto dichiarazioni importanti circa il suo futuro: “Non so dove potrebbe andare, le richieste sono molto alte. Mentre vogliono fare di tutto per riscattare Tomori dal Chelsea”.

Fikayo Tomori, di proprietà del Chelsea, è arrivato soltanto poche settimane fa a Milano riuscendo subito ad imporsi nella retroguardia rossonera e conquistando la fiducia di Stefano Pioli. Lo stesso Maldini ci ha puntato tanto ed è molto contento del suo arrivo: in estate l’idea sarebbe quello di riscattarlo in vista della prossima stagione.