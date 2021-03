Arrivano notizie dalla Spagna in merito al futuro dello spagnolo in prestito al Milan: la richiesta del Real Madrid è alta

Uno dei prospetti più interessanti del Milan di Stefano Pioli è senza dubbio Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo di origini marocchine si è messo in mostra in Serie A e lo sta facendo anche adesso con la Spagna Under-21 agli Europei. Il classe ’99 è andato a segno 5 volte in questa stagione tra campionato e coppe. Non è un titolare fisso negli schemi di Pioli ma quando viene chiamato in causa dimostra sempre di avere ottime qualità e grandi potenzialità e per un ragazzo alla prima stagione in Serie A è davvero notevole.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Sarri riparte dall’estero | Farà come Prandelli

Brahim Diaz è in prestito dal Real Madrid ma il Milan, soddisfatto del contributo del ragazzo, è pronto a mettere sul piatto un’offerta importante per convincere i blancos a cederlo. Sponda Real sia Florentino Perez che Zinedine Zidane sono consapevoli del valore del giocatore, così come sono consapevoli di quale sia la cifra adeguata per liberarlo.

Calciomercato Milan, 30 milioni per Brahim Diaz | Il Real chiede di più

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, assalto al top player | Affare low cost

La proposta che intende mettere sul piatto il club rossonero è una cifra intorno ai 30 milioni di euro, somma che Zidane ritiene troppo bassa per quello che è il valore del giocatore, soprattutto in ottica futura. La cifra non permetterebbe al Real Madrid di fiondarsi sul mercato per acquistare un giocatore di grande spessore. Motivo per cui secondo Zidane non vale la pena privarsi di Brahim Diaz per una cifra inferiore ai 45 milioni di euro, come riportato da’donbalon.com’.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, big in attacco per Conte | Bomba dall’Inghilterra!

Il Real Madrid, nonostante l’ottima considerazione nei confronti di Brahim Diaz, preferirebbe cederlo e incassare una consistente somma di denaro da aggiungere al salvadenaio utilizzato per fiondarsi sull’attaccante del futuro, riassunto in due giocatori: Erling Haaland e Kylian Mbappé.