Il Milan è a caccia di rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I rossoneri, vista la mancata conferma di Diogo Dalot, potrebbero puntare su un nome a sorpresa dalla Bundesliga: si tratta di Kevin Mbabu, laterale destro del Wolfsburg. Le ultime sui trasferimenti



Mancano sempre meno giorni a sabato quando tornerà di scena la Serie A. Il Milan di Stefano Pioli aprirà il turno di campionato prepasquale contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I rossoneri dovranno fare a meno di Davide Calabria, terzino destro titolare, operato le scorse settimane ed ancora in fase di riabilitazione prima di tornare ad agire sul rettangolo verde.

Intanto, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, il Milan potrebbe pensare ad un rinforzo sulla fascia destra per dare fiato a Calabria e sostituire Diogo Dalot, laterale destro di proprietà del Manchester United che, con ogni probabilità, non verrà riscattato dalla società meneghina. Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Kevin Mbabu, esterno destro del Wolfsburg, club di Bundesliga tedesca. Le ultime sul calciomercato del Milan di Stefano Pioli che dovrà sostituire, la prossima estate, Diogo Dalot, destinato a tornare al Manchester United dopo la parentesi in rossonero

Calciomercato Milan, idea Mbabu dal Wolfsburg | I dettagli dell’operazione

Kevin Mbabu, titolare della nazionale svizzera, si è affermato nelle ultime due stagioni come uno dei migliori terzini destri del campionato tedesco. Classe 1995, il giocatore del Wolfsburg ha un contratto in scadenza nel 2023 con il club biancoverde ed ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

In questa stagione, nel campionato tedesco, Mbabu ha collezionato 15 presenze fornendo un assist. Non un’annata particolarmente esaltante questa per lo svizzero che, però, la scorsa stagione si è messo in mostra e si sta ora rilanciando nel panorama tedesco e non solo.