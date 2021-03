L’Europeo Under 21 prosegue a gonfie vele mettendo in luce alcuni dei migliori talenti giovani del calcio mondiale. Non mancano, al di là degli azzurrini, i calciatori made in ‘Italy’

Sono trascorse le prime due giornate dell’Europeo Under 21 che si sta mostrando in un formato ben diverso dal solito, con una prima fase che si concluderà il 31 marzo con i gironi, prima di ritornare in campo a giugno per la fase conclusiva a eliminazione diretta. Un format particolare per andare in contro alle esigenze portate dalla pandemia, che ha ravvicinato eventi e partite. Una situazione che non sta impedendo alle nazionali di mettere in mostra diversi talenti importanti, più o meno noti al grande pubblico. Le stelline non mancano, da Puig a Koundè passando per Camavinga e Trincao, ma non mancano anche i calciatori interessanti provenienti dal campionato italiano. Al netto naturalmente dei calciatori dell’Italia di Nicolato, sono tre i giovani ‘italiani’ di altre nazionali che stanno provando a mettersi in mostra.

Calciomercato Serie A, da Villar a un ex Juve: tre nomi in ascesa dall’Europeo Under 21

Al di là del milanista Brahim Diaz, e dei meno impiegati Pereira e Kalulu, sono tre i calciatori made in Italy che potrebbero anche infiammare le prossime sessioni di calciomercato tra Serie A ed estero. Su tutti Diogo Dalot, in attesa di capire quale sarà il proprio destino al termine del prestito al Milan. Il polivalente terzino portoghese è protagonista con i lusitani e sta provando a mettersi in mostra anche per guadagnarsi una conferma alla corte di Pioli. Il Milan tratta già con lo United che chiede non meno di 21 milioni di euro, ancora lontani dalle intenzioni di Maldini e soci.

Rimanendo nella penisola iberica nella Spagna ricchissima di talento soprattutto a centrocampo, spicca anche il romanista Gonzalo Villar, che da leader tecnico della mediana della ‘Rojita’ sta iniziando ad attirare l’attenzione su di se anche all’estero. Gol all’esordio e tanta qualità al servizio della squadra per il regista giallorosso che ha preso piede anche nelle gerarchie di Fonseca. Chiude il tris il meno noto Dany Mota, attaccante esterno portoghese che ha un passato fugace alla Juventus prima del trasferimento al Monza dove sta lottando con i compagni per la promozione in Serie A. Il classe 1998 potrebbe essere un nome interessante da spendere in ottica massima serie il prossimo anno, alla luce anche di quanto da comprimario sta facendo con la ‘Seleçao’ Under 21, con la quale è andato anche in gol nel successo per 2-0 contro i pari età dell’Inghilterra.