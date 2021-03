L’avventura di Ramsey alla Juventus potrebbe finire quest’estate, per lui probabile un ritorno in Premier, col Tottenham in prima fila

Il centrocampo della Juventus ha sicuramente vissuto tempi migliori, in questi ultimi, invece, è spesso finito sotto i riflettori per i risultati arrivati sul campo. Tra l’eliminazione in Champions League, agli ottavi di finale a vantaggio del Porto, e l’ultima pesante sconfitta in casa contro il Benevento che la allontana dall’Inter, prima della classe, la squadra di Andrea Pirlo dovrà rivedere alcune scelte durante la finestra estiva di calciomercato, e decidere cosa fare soprattutto in uscita.

Calciomercato Juventus, Ramsey torna in Premier | Via libera!

Uno dei primi nomi della lista dei probabili partenti di Fabio Paratici e dirigenza tutta sembra essere quello di Aaron Ramsey. Il gallese, classe ’90, arrivato alla Juventus nel 2019 dall’Arsenal, potrebbe tornare presto in Premier League, addirittura a Londra. Secondo quanto riferiscono dal ‘Daily Star’, infatti, il centrocampista bianconero sarebbe finito nel mirino del Tottenham.

L’idea della ‘Vecchia Signora’ sarebbe quella di sbarazzarsi di un importante stipendio (7 milioni netti per Ramsey a stagione) prima del 2023, quando il contratto scade e portare a casa almeno 20 milioni di euro dalla vendita del suo cartellino.

Dall’altra parte, la voglia di rinnovamento degli Spurs, che potrebbe partire dal cambio in panchina e quindi con Mourinho ai saluti, e il probabile addio di Dele Alli a fine stagione, l’accordo con il trentenne non potrebbe eguagliare la cifra che invece arriva direttamente da Torino, ma potrebbe comunque attestarsi come uno dei calciatori più pagati in rosa.

Oltre al Tottenham, però, altre squadre del campionato inglese sono interessate al centrale di Andrea Pirlo. Ci potrebbe, infatti, essere un derby tutto per lui. Sia il Liverpool di Jurgen Klopp, sia l’Everton del mister Carlo Ancelotti starebbe pensando di rinnovare la propria metà campo con l’arrivo di Ramsey.

Insomma, il futuro del gallese sembra sempre più lontano dall’Italia e da Torino e sempre più vicino a un ritorno in Premier League, dove effettivamente il giocatore ha disputato le sue migliori partite con la maglia dei Gunners.