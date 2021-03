Calciomercato, scambio per Paredes in Serie A | Beffa per la Juventus

La Juventus sembra pronta a mettere a segno dei colpi interessanti per la sua rosa in vista della prossima stagione sul calciomercato. Il PSG, però, complica i piani bianconeri

La Juventus si concentra sul calciomercato e sulle prospettive in vista della prossima stagione. I bianconeri sembrano essere arrivati a un punto cruciale, dopo l’eliminazione in Champions League già agli ottavi di finale per mano del Porto e le difficoltà evidenziate in campionato. La dura sconfitta casalinga contro il Benevento ha aperto infatti una nuova prospettiva per il futuro del club.

I bianconeri, infatti, sembrano proprio in procinto di iniziare una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno. Uno dei reparti che è parso maggiormente in difficoltà è sicuramente il centrocampo. Nella zona nevralgica, la squadra di Pirlo ha subito non poco e soprattutto ha visto diversi errori in match essenziali, su tutti quello di Bentancur contro il Porto e quello di Arthur contro il Benevento. Occhio dunque a quelle che potrebbero essere le prospettive in ottica calciomercato, con un nome in particolare che è stato accostato in diversi casi nelle ultime settimane alla compagine bianconera. In Italia, però, potrebbe verificarsi una vera e propria beffa in tal senso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al top player | Affare low cost

Calciomercato Juventus, spunta la Roma su Paredes: scambio con Mancini

Leandro Paredes, agli ordini di Mauricio Pochettino, ha dimostrato tutte le sue qualità in questa stagione. In particolare, in Champions League contro il Barcellona ha impressionato per completezza e qualità nel palleggio. E’ un nome che interessa non poco alla Juventus, ma i bianconeri dovranno fare i conti anche con la concorrenza della Roma.

Il PSG, infatti, sembra proprio voler puntare Gianluca Mancini in vista della prossima stagione. Il difensore centrale sta facendo molto bene con la maglia della Roma e quest’anno è andato anche in rete in diverse occasioni. Pur di arrivare al centrale, i francesi potrebbero proporre proprio Leandro Paredes. Si tratterebbe dunque di un ritorno a Roma per il mediano. Entrambi i calciatori sono valutati attorno ai 35 milioni di euro e ciò permetterebbe di effettuare uno scambio alla pari, con buona pace della Juventus.