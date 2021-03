Milan e Juventus monitorano il profilo di un giovane bomber in sede di calciomercato: occhio alla concorrenza della big di Serie A

Il Milan dimostra di essere ancora vivo nella corsa scudetto. Nonostante lo strapotere dell’Inter in campionato, i rossoneri non mollano e lo dimostra l’ultima rocambolesca vittoria contro la Fiorentina per 3-2. L’uscita dall’Europa League contro il Manchester United è stata certamente una delusione, ma in ogni caso la stagione può considerarsi assolutamente positiva, visto il probabile ritorno in Champions League. Diverso, invece, il discorso per la Juventus. I bianconeri hanno rimediato una ferita profonda a causa dell’eliminazione per mano del Porto dalla Coppa dalle grandi orecchie. Il principale trofeo nazionale, poi, sembra oramai troppo lontano, considerando anche il clamoroso scivolone contro il Benevento. Entrambe le società non perdono di vista il calciomercato: in particolare, seguono il profilo di un giovane bomber in Spagna. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche la concorrenza di un’altra big di Serie A. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus e Milan, occhio ad Isak: c’è un’altra big in Serie A

Le squadre guidate da Pioli e Pirlo, quindi, pensano anche al futuro, in particolare per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Morata nei bianconeri non ha convinto la società, per via degli infortuni e delle prestazioni non all’altezza. Potrebbe, perciò, dire addio a fine stagione. Lo stesso destino è possibile capiti a Ibrahimovic, in scadenza di contratto a giugno 2021 con i rossoneri e non certo del rinnovo vista l’età avanzata.

Potrebbe, di conseguenza, arrivare un nuovo colpo in attacco, con entrambe le dirigenze che monitorano il profilo di una giovane punta della Liga, peraltro compagna di reparto in nazionale del campione di Malmö. Si tratta di Alexander Isak, giocatore in forza alla Real Sociedad. Già accostato ai milanesi, lo svedese sta facendo intravedere qualità fuori dal comune e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione.

Ma Maldini e Paratici dovranno fare molta attenzione alla concorrenza di un’altra big della Serie A. Il club in questione è la Roma di Fonseca: nei giallorossi, infatti, potrebbe fare le valigie Edin Dzeko, già vicino alla partenza diverse volte e con un rapporto rotto con l’allenatore. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, per l’eventuale sostituto il dirigente Pinto starebbe pensando proprio al talentuoso 21enne. Corsa a tre, quindi, in Italia per Isak: vedremo chi la spunterà.