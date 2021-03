La Juventus in estate potrebbe subire l’assalto del Lipsia per un centrale di difesa: i bianconeri chiedono uno scambio

Settimana di pausa per la Serie A e dunque per la Juventus, che attende il rientro dei calciatori a Torino dagli impegni con le Nazionali. Per i bianconeri ormai la stagione può dire ancora poco. Infatti dopo la sconfitta con il Benevento la squadra di Andrea Pirlo vede sempre più lontana la rincorsa scudetto, con l’Inter che ormai dista dieci punti, con undici partite da disputare.

Così la società bianconera è già al lavoro per mettere nel mirino i calciatori da poter acquistare nella prossima sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo però arriva anche l’assalto da parte del Lipsia per un centrale difensivo. La Juventus rilancia proponendo lo scambio con un giovane attaccante del club tedesco.

Calciomercato Juventus, Lipsia su Demiral: chiesto in cambio Dani Olmo

A fine stagione si tireranno le somme in casa Juventus, e probabilmente la rosa subirà una grande rivoluzione. Potrebbero essere molti i giocatori a lasciare Torino, e uno di questi potrebbe essere Merih Demiral. Il difensore turco sembrerebbe non essere uno dei profili considerati fondamentali per la rosa, e sulle sue tracce spunterebbe il Lipsia.

Infatti il club tedesco a fine stagione perderà Konate, promesso al Liverpool. Così la squadra di Nagelsmann potrebbe tentare l’assalto proprio a Demiral per la prossima stagione. La Juventus però a sua volta potrebbe decidere di rilanciare e proporre lo scambio con Dani Olmo, attaccante spagnolo già osservato alla Dinamo Zagabria e che in questa stagione ha collezionato 38 presenze e messo a segno 4 gol e 11 assist. Entrambi sono valutati intorno ai 35-40 milioni, quindi in termini economici lo scambio ci starebbe tutto. Bisognerà vedere se il Lipsia sarà disposto a cedere il talento spagnolo classe 1998.