L’Inter cerca una nuova sistemazione per Sensi in sede di calciomercato: possibile ipotesi di scambio con una big della Serie A

L’Inter sembra sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto. I nerazzurri sono i principali candidati ad interrompere l’egemonia della Juventus in Italia durata ben nove anni. La società, però, è concentrata anche sulla prossima stagione in sede di calciomercato. In particolare, sta cercando una sistemazione per Stefano Sensi, giocatore che dal suo arrivo è stato colpito da diversi infortuni e non è più centrale nel progetto di Conte. Possibile tentativo di scambio con una big della Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, rinnovo più lontano | Maldini ci prova per il big

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, soldi e top per Lukaku | ‘Smacco’ alla Juve

Calciomercato Inter, scambio Diawara-Sensi con la Roma

Il centrocampista è un pupillo del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, che ha dichiarato di recente alla ‘BoboTV’: “Sensi è un giocatore di cui sono innamorato. Io l’ho allenato, quando l’ho preso pensavo fosse un organizzatore di gioco come Xavi e invece lui ha anche qualcosa, stando ai paragoni, di Iniesta. Il problema in questi ultimi due anni sono stati gli infortuni. Ha personalità da vendere. Un ragazzo serissimo, non ha limiti infortuni permettendo“.

Chiare le parole del mister, ulteriore conferma del suo elevato apprezzamento. Il 41enne, inoltre, potrebbe essere il prescelto la prossima estate per sostituire alla Roma Paulo Fonseca, in bilico dopo alcuni risultati negativi. Se così fosse, potrebbe pensare di acquistare proprio il suo ex giocatore, vista la profonda stima. L’Inter lo valuta intorno ai 25 milioni di euro, ma è possibile tenti di approfittare della situazione proponendo ai giallorossi uno scambio con Amadou Diawara, per non rischiare di trovarsi scoperta in quella zona di campo. Situazione da monitorare.