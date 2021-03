La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo e il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A: i dettagli

La Juventus è alle prese con diverse situazioni in sede di mercato da valutare. Su tutte, il post Cristiano Ronaldo: il portoghese potrebbe lasciare i bianconeri la prossima estate, visto il contratto in scadenza nel 2022. Il direttore sportivo Fabio Paratici sta prendendo in considerazione diversi giocatori per l’attacco e tra questi c’è anche Domenico Berardi, esterno d’attacco del Sassuolo. L’attaccante è stato in procinto di lasciare i neroverdi già negli anni scorsi.

Juventus, Berardi come post Ronaldo

Proprio di Domenico Berardi, ha parlato il giornalista Furio Focolari ai microfoni di ‘Radio Radio‘. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Berardi non è da Inter, Lazio o Roma per questioni tattiche. Il Sassuolo non ha problemi economici e per i suoi giocatori chiede sempre cifre importanti. Lo vedo molto bene nella Juventus con Chiesa da una parte e lui dall’altra con un centravanti in mezzo. Guardo già al post Ronaldo, ma non è facile da posizionare in campo. Ripeto, di certo è un calciatore importante“. Insomma, parole chiare che fanno capire come l’attaccante del Sassuolo nella Juve potrebbe far bene.