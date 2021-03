Eric Bailly è uno dei nomi finiti in orbita Milan per la difesa: il punto di CalciomercatoWeb.it sulla situazione dell’ivoriano

Il Milan è sempre alla ricerca di nuove occasioni di mercato, e nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno di fiamma per Eric Bailly. Secondo ‘The Sun‘, il difensore centrale avrebbe rifiutato il rinnovo con il Manchester United, restando dunque in scadenza nel 2022. L’ivoriano questa stagione ha collezionato pochissimi minuti, solo 637 in Premier League. E sul suo futuro sono sorte alcune novità.

Milan, difficile arrivare a Bailly

Stando a quanto raccolto dalla redazione di CalciomercatoWeb.it, il Milan non riuscirà ad assicurarsi il cartellino di Bailly. Il difensore centrale resterà al Manchester United, e si sta lavorando per il rinnovo del contratto. La scadenza il prossimo anno, infatti, induce i ‘Red Devils‘ a effettuare delle valutazioni concrete e superare l’attuale fase di stallo. Bailly era arrivato qualche anno fa per 38 milioni di euro dal Villarreal, con l’intenzione di diventare un punto fermo dello United. La situazione al momento non è delle migliori con Solskjaer, ma le due parti lavorano per trovare un accordo. Difficile, quindi, vedere in Serie A l’ivoriano almeno nell’immediato futuro.