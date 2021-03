Nuova avventura per il tecnico Maurizio Sarri: arrivano novità a sorpresa dall’estero, ci sarebbe già un principio di accordo

Sono passati ormai diversi mesi da quando Maurizio Sarri ha lasciato la panchina della Juventus per via dell’esonero deciso dalla società, e oggi non ha ancora trovato una nuova squadra. Il tecnico sta sfruttando il contratto ancora in atto con i bianconeri che scadrà al termine di questa stagione e successivamente tornerà a bordocampo per nuove avventure. Ci sono ancora molti dubbi sulla sua prossima squadra ma non manca l’interesse della Serie A.

In particolare sulle sue tracce sembrerebbero esserci Napoli e Roma. I partenopei potrebbero separarsi con Rino Gattuso a fine stagione e per questo potrebbe aprirsi lo scenario di un clamoroso ritorno, mentre i giallorossi non sanno ancora se Paulo Fonseca sarà l’allenatore anche nella prossima annata. Anche la Fiorentina ci sta pensando visto che fino alla prossima estate avrà Iachini e in seguito potrebbero esserci cambiamenti.

Calciomercato, Sarri più lontano dalla Serie A: principio di accordo con il Fenerbahce

Non c’è però soltanto la Serie A a seguire Maurizio Sarri e preparare l’assalto per il futuro. Una nuova voce infatti arriva direttamente dalla Turchia, in particolare dal portale ‘ajansspor.com’, che parla di un forte interesse del Fenerbahce. Dalle voci che arrivano si parla addirittura di un incontro già avvenuto con il presidente Ali Koç e un principio di accordo già raggiunto in vista della prossima estate.

Dalla Turchia infatti fanno sapere che il club ha ambizioni importanti e per questo motivo puntano a un manager importante. Il progetto sarebbe stato già presentato a Maurizio Sarri e si parla di un’intesa che potrebbe addirittura essere formalizzata nei prossimi giorni. Qualora tutto dovesse essere confermato, dunque, partirebbe una seconda avventura fuori dall’Italia per il tecnico ex Chelsea.

Potrebbe dunque sfumare un obiettivo per Fiorentina, Napoli e Roma, che in caso di cambio di allenatore dovrebbero puntare su nuovi nomi.