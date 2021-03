La Juventus è già proiettata al prossimo calciomercato estivo, con un nome espressamente richiesto da Andrea Pirlo: tifosi contrari

La Juventus è pronta a chiudere questa deludente stagione ed è già proiettata alla prossima, con il calciomercato estivo che regalerà più di un colpo alla rosa bianconera. In tal senso, il tecnico Andrea Pirlo si è già sbilanciato con un’espressa richiesta al club: tifosi ‘contrari’ alla scelta di mercato dell’ex centrocampista.

LEGGI ANCHE Calciomercato Juventus, scambio a centrocampo | Operazione col Real Madrid

LEGGI ANCHE Calciomercato Juventus, sorpresa in panchina | Spunta il rivale

Calciomercato Juventus, tifosi non convinti: lo vuole Pirlo

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, tra le priorità della Juventus per l’anno prossimo vi sarebbe un centrocampista che tanto bene sta facendo in Liga. Si tratta di Joan Jordan, arrivato al Siviglia per 14 milioni dall’Eibar meno di dua stagioni fa e grande protagonista con la squadra di Lopetegui. Sono 2 le reti e 7 gli assist stagionali per il 26enne spagnolo che ha una valutazione di 40 miliioni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Cifra che il Siviglia non può permettersi di rifiutare e che la Juventus, spinta proprio da una scelta di Pirlo, è disposta a mettere sul piatto per il classe ’94. Una decisione di mercato che vede distanti i tifosi, scettici sull’arrivo di Jordan per una cifra tanto importante. La linea della Juventus è però chiara.

LEGGI ANCHE Calciomercato Juventus e Inter, ritorno di fiamma | Apertura e tripla pista in Serie…

LEGGI ANCHE Calciomercato Juventus, smentita dall’Inghilterra | Nessun contatto con il big

Fiducia a Pirlo anche il prossimo anno, con il calciomercato estivo che rifletterà le scelte tattiche che l’allenatore bianconero ha intenzione di sposare per il 2021/22.