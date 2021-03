Il calciomercato del Milan, la prossima estate, puó vedere un clamoroso ritorno di fiamma per l’attacco rossonero: la Juventus si fa da parte

Milan di Stefano Pioli punta un nuovo attaccante di peso per la prossima stagione: addio Juventus, si inserisce il club di via Aldo Rossi. Rischia di essere un calciomercato scoppiettante quello che si avvicina a grandi passi settimana dopo settimana. Ildi Stefano Pioli punta un nuovo attaccante di peso per la prossima stagione: addio Juventus, si inserisce il club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, intrigo in attacco: la Juventus dice addio

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la Juventus molto probabilmente non riscatterá per 45 milioni di euro il cartellino di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Permane l’ipotesi di prolungare il prestito per un’altra stagione ma non si esclude che i bianconeri rinuncino allo spagnolo per guardare altrove.

Ecco quindi che con la Juventus fuori dai giochi, potrebbe essere il Milan ad inserirsi per far restare in Italia Morata e portarlo a Milanello. Prestito di 10 milioni a giugno e riscatto a 35 nell’estate 2022: questo il possibile piano di Maldini e Massara per piazzare il colpo Morata.

Addio Juventus dietro l’angolo dunque, con la società torinese che secondo ‘Tuttosport’ proverá a riportare Kean a Torino: Alvaro Morata puó essere il colpo a sorpresa del prossimo Milan.