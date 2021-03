Il Milan si gioca tutto in questo finale di stagione: in caso di mancato ingresso alla prossima Champions League, è viva la possibile di un clamoroso doppio addio ai rossoneri

Meno di una settimana al ritorno in campo del Milan che deve continuare a correre per sperare nell’improbabile rimonta sull’Inter capolista. Dalla sfida con la Sampdoria al calciomercato, la società di via Aldo Rossi rischia ben due addii di spessore in caso di mancato ingresso alla prossima Champions: ecco lo scenario.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, riscatto Tonali | Pellegatti scioglie i dubbi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affondo per il big del Milan | Rilancio con proposta choc

Calciomercato Milan, addio Pioli: un pilastro può seguirlo in Francia

Dopo lo straordinario inizio di stagione, il Milan di Pioli ha perso colpi (e punti) nelle ultime settimane, con lo scudetto che pare ormai quasi un miraggio. In tal senso, il calo dei rossoneri preoccupa anche in ottica Champions League. In caso di mancato ingresso alla prossima massima competizione europea, il club di via Aldo Rossi registrerebbe un inatteso doppio addio. In primis quello di Stefano Pioli che potrebbe essere tra i favoriti a succedere a Kovac sulla panchina del Monaco.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo ‘Sky’ e ripreso da ‘Footmercato.net’, l’ex allenatore del Bayern sarebbe finito nel mirino dell’Hertha Berlino per la prossima stagione. Contatti tra le parti vi sarebbero già stati: in tal senso, il nome di Stefano Pioli a fine anno e con il mancato ingresso in Champions del Milan, porterebbe il tecnico romagnolo a salutare Milanello.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Giro di portieri: intreccio con la big di A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan, scambio e doppia beffa | I dettagli

Con lui anche Hakan Calhanoglu, ancora in scadenza a giugno e con il rinnovo che stenta ad arrivare. Una doppia partenza a costo zero per il Milan, con il Monaco che saluterebbe Kovac per abbracciare Pioli e Calhanoglu.