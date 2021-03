La Juventus prepara l’assalto a Verratti per il centrocampo: possibile offerta di scambio con un giocatore della propria retroguardia

Momento peggiore, probabilmente, della Juventus nell’ultima decade. La squadra bianconera ha collezionato numerosi passi falsi in questa stagione, troppi tenendo conto delle elevate ambizioni del club. Nuova eliminazione in Champions League, ancora agli ottavi di finale. Questa volta la sentenza è arrivata dal Porto, mentre lo scorso anno si era verifica la stessa situazione contro il Lione con Sarri in panchina. Oltre a ciò, la ‘Vecchia Signora’ si è resa protagonista di qualche sconfitta di troppo in campionato. Zero punti raccolti nell’ordine con Fiorentina, Inter, Napoli e, sorprendentemente, la neopromossa Benevento all’Allianz Stadium. La società prenderà quasi sicuramente decisioni importanti per modificare e migliorare la rosa. In particolare segue in sede di calciomercato il profilo di un grande centrocampista italiano e potrebbe tentare un’offerta di scambio. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, scambio Verratti-Bonucci: controfferta

Oltre alla Champions League, per la Juventus sembra sfumare anche lo scudetto. Dopo 9 anni di dominio in Italia, la squadra di Conte pare possa davvero interrompere l’egemonia degli eterni rivali, strappando loro il principale titolo nazionale. La dirigenza, di conseguenza, riflette in vista della prossima stagione. Potrebbe realizzare interventi importanti nella rosa, in particolare a centrocampo.

Agnelli e Paratici, infatti, seguono il profilo di Marco Verratti, calciatore in forza al PSG in scadenza a giugno 2024. Possibile un tentativo di scambio con Leonardo Bonucci. Al difensore italiano, la Juventus aggiungerebbe anche una parte cash per coprire il valore economico del cartellino dell’ex Pescara.

I parigini, dal canto loro, non sarebbero intenzionati ad accettare questa proposta, bensì potrebbero rilanciare l’eventuale offerta chiedendo di inserire Federico Chiesa al posto del centrale classe ’87. L’esterno sarebbe il profilo ideale individuato da Leonardo e Pochettino per sostituire in futuro Di Maria. Difficile, però, che la Juventus possa considerare questa ipotesi, tenendo conto che il 23enne è stato tra i migliori, se non il migliore, in questa annata negativa. Situazione in attesa di sviluppi.