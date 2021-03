La Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe affondare il colpo per un giocatore seguito a lungo: ipotesi scambio

Settimana di pausa per la Serie A, che lascia spazio alle Nazionali per l’inizio delle qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar2022. Ma sabato prossimo il campionato italiano torna in campo e la Juventus affronterà il derby contro il Torino. Ormai la classifica ha poco da dire per i bianconeri, visto che l’Inter è lontana dieci punti, e una rimonta scudetto sembra quasi impossibile. Così si inizia già a lavorare per la prossima stagione, cercando di capire su chi puntare ancora e su quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno sul mercato.

Da tempo la società juventina ha messo gli occhi su un talento del Real Madrid, e a giugno si potrebbe finalmente decidere di affondare il colpo. La formula per mettere a segno il colpo potrebbe essere quella dello scambio. Sul piatto un centrocampista.

Calciomercato Juventus, colpo Isco: ipotesi di scambio col Real Madrid

Si iniziano a tirare le somme in casa Juventus, così da arrivare preparatissimi alla prossima sessione di calciomercato estiva. Nel mirino dei bianconeri da tempo c’è Isco, calciatore spagnolo che sembrerebbe faticare a rientrare a far parte dei piani del Real Madrid. In questa stagione il classe 1992 ha collezionato 20 presenze tra Liga e coppe, mettendo a segno solo un assist e niente più.

Così in estate la sua avventura nei ‘Blancos’ potrebbe vedere la parola fine, e la Juventus potrebbe essere pronta ad affondare il colpo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’ però, tra le due squadre potrebbe svilupparsi uno scambio. Sul piatto il club juventino potrebbe mettere Adrien Rabiot, centrocampista che continua a faticare a mostrare tutto il suo talento nel campionato italiano. Entrambi percepiscono 7 milioni di ingaggio, ma Isco sarebbe valutato intorno ai 20 milioni di euro, mentre Rabiot intorno ai 30 milioni. Un’operazione dunque che potrebbe accontentare entrambe e che potrebbe prendere vita in estate.