La Juventus non vive un gran momento e pensa a una nuova rivoluzione: spunta il nome a sorpresa per la panchina

È una stagione difficile quella che sta vivendo la Juventus, che ora inizia a programmare il futuro e potrebbe essere con un nuovo tecnico al posto di Andrea Pirlo in panchina, visto che l’attuale allenatore ha già fallito in Champions League e ora è ormai a un passo dalla perdita dello scudetto.

Ci sono diversi nomi per la prossima estate e i bookmakers hanno delle quote piuttosto a sorpresa. Oltre a ritorni di fiamma come quello di Massimiliano Allegri, si parla anche di Jose Mourinho, che al momento è l’allenatore del Tottenham. Il portoghese sarebbe gradito da Cristiano Ronaldo e per questo motivo potrebbe diventare un obiettivo concreto.

Il suo futuro agli ‘Spurs’ appare in bilico, può essere sicuramente un nome caldo per la prossima estate.