La Juventus starebbe pensando anche a Mancini per sostituire Pirlo: per il CT dell’Italia c’è tanta concorrenza dalla Premier League

La Juventus ha raccolto troppe delusioni in questa stagione. Nuovo clamoroso fallimento in Champions League, questa volta contro il Porto, a cui si devono aggiungere gli scivoloni in campionato. Sconfitta nell’ordine contro Fiorentina, Inter, Napoli e, perfino, Benevento. Ciò impone alla società di riflettere seriamente in ottica futuro in sede di calciomercato. Pirlo, tra i profili sicuramente più a rischio in vista della prossima stagione, potrebbe salutare. Al suo posto, i bianconeri starebbero pensando ad un tecnico, per cui ci sarebbe una possibile forte concorrenza dalla Premier.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco | Triplo colpo

Calciomercato Juventus, concorrenza folta in Premier League per Mancini

Pirlo, quindi, potrebbe seguire le orme del suo predecessore Maurizio Sarri. Nella Coppa dalle grandi orecchie hanno raccolto lo stesso deludente risultato e anche l’ex Milan è possibile dica addio dopo una sola stagione. Come eventuale rimpiazzo, Paratici starebbe pensando anche a Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale italiana.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, piace l’ex Udinese: il ‘piano’ dei bianconeri

Se il tecnico decidesse di lasciare dopo l’Europeo, la ‘Vecchia Signora’ dovrebbe comunque far fronte ad una folta concorrenza dalla Premier League. Ad un ritorno dell’allenatore in Inghilterra, infatti, potrebbero pensare l’Arsenal, il Liverpool (se dovesse abbandonare la nave Klopp) e il Newcastle con la nuova proprietà. La Juventus, perciò, se ne avrà l’occasione, dovrà cercare di muoversi in anticipo per ottenere le prestazioni dell’ex Sampdoria.