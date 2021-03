La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di fama mondiale per puntellare la rosa bianconera

La Juventus non intende aspettare e già starebbe lavorando sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero cercherà di incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Idee interessanti per competere sempre di più a livello europeo con innesti di qualità assoluta.

Come svelato dal portale spagnolo “Mundo Deportivo” la Juventus sarebbe sempre molto interessata per l’attaccante francese del Barcellona, Ousmane Dembele, che potrebbe dire addio in estate per un nuovo progetto interessante della sua carriera. Dopo un avvio stagionale non troppo esaltante in maglia blaugrana, così come del resto per il resto della compagine catalana, il francese è uscito fuori alla distanza conquistando nuovamente la convocazione in Nazionale francese.

In caso di addio di Paulo Dybala, ancora fermo ai box per infortunio ormai da mesi, la prima scelta per l’attacco bianconero sarebbe proprio il transalpino, che è voglioso di consacrarsi a livello mondiale come uno dei migliori di sempre.

Un’idea suggestiva per la prossima stagione con la Juventus sempre molto attiva sul fronte calciomercato: la priorità resta quella di innalzare il tasso tecnico dell’attacco bianconero. Un giocatore capace di dribblare per creare spesso la superiorità numerica con tecnica abbinata ad una velocità supersonica: Dembele resta nella lista di Paratici e Nedved per il futuro.