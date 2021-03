L’Inter può sacrificare Lukaku, ma solo al prezzo richiesto: Marotta prepara il doppio colpo

L’Inter si prepara al rush finale che vale lo scudetto, un trofeo che i nerazzurri non vincono dal 2010 e che significherebbe non solo riportare in alto il club, ma spezzare l’egemonia della Juventus. 10 punti di vantaggio sono tanti a questo punto della stagione e molto del merito è certamente del bomber nerazzurro, Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha trascinato la squadra a suon di gol e assist e ad oggi è uno dei centravanti più richiesti nello scenario europeo.

Sono tante le squadre che lo seguono: Il Real Madrid, che cerca un sostituto di Benzema, è una delle pretendenti, ma non la sola. In Premier League Lukaku vanta diversi estimatori, due su tutti Chelsea e Manchester City. I Blues, ex squadra di Lukaku, vorrebbero riportarlo a Londra, qualora dovesse sfumare il colpo Haaland. I citizens devono sostituire l’ormai certa partenza di Sergio Aguero e Lukaku rappresenta il centravanti che piace a Pep Guardiola.

Calciomercato Inter, 117 milioni per Lukaku | idea Dybala

L’Inter vive un momento di difficoltà finanziaria, Suning è alla ricerca di nuovi finanziatori per non cedere la maggioranza del club. La società, per risanare il bilancio e garantire la competitività del club anche nei prossimi anni, potrebbe anche essere pronta a sacrificare un perno come Lukaku ma solo al giusto prezzo: secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’ la cifra richiesta dall’Inter è di 100 milioni di sterline, circa 117 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe all’a.d. Beppe Marotta di fiondarsi sul suo pupillo Paulo Dybala, sempre più distante da una permanenza in bianconero.

Il noto giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, ha parlato ai microfoni di ‘CMIT TV’, ribadendo il rapporto tra Marotta e Dybala: “Un possibile trasferimento di Dybala all’Inter dipenderà dal futuro della proprietà. la certezza è che Marotta e il 10 bianconero hanno sempre avuto un grande rapporto e quando l’a.d. è stato accompagnato all’uscita dalla Juventus ha fatto una promessa con l’argentino di tornare a lavorare insieme”. Una sottolineatura importante che conferma la reale possibilità per la ‘Joya’ di trasferirsi a Milano. Con i soldi di Lukaku l’Inter può pensare anche ad un doppio colpo e un altro nome che alletta la società è quello del classe 2000 serbo Dusan Vlahovic.