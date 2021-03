Il calciomercato rossonero potrebbe vedere una clamorosa suggestione in Serie A: rinnovo lontano, Maldini può pensarci per giugno

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Nonostante ciò, il Milan potrebbe cogliere una clamorosa occasione in Serie A: il big pare più distante dal rinnovo e può partire, Maldini e Massara alla finestra.

Calciomercato Milan, ‘occasione’ in Serie A: rinnovo complicato

Secondo quanto riportato da ‘Paolobargiggia.it’, in casa Napoli vi sarebbero delle valutazioni in corso su alcuni big. Se da un lato dovrebbe arrivare il rinnovo di Lozano per un’altra stagione (per poi valutare l’addio a partire dal 2022) situazione ben diversa è quella che riguarda Lorenzo Insigne.

Per il capitano del Napoli, in scadenza l’anno prossimo, non sembrerebbero esserci slanci in ottica rinnovo. Ecco quindi che sia la società di De Laurentiis che il giocatore stanno facendo le dovute valutazioni per il futuro che potrebbe, tuttavia, essere ancora in Serie A.

Situazione nella quale potrebbe, alle giuste condizioni, inserirsi il Milan che cerca un rinforzo di spessore per l’attacco. La palla passa al Napoli e al calciatore: il rinnovo, però, è tutt’altro che semplice.