Il calciomercato estivo della Juventus vedrà una rivoluzione nel reparto avanzato a disposizione di Pirlo: ecco i nomi nel mirino

Pochi giorni al ritorno in campo che vedrà la Juventus di Pirlo fronteggiare il Torino nel derby della Mole. Dal campo al calciomercato, in casa bianconera si disegna il futuro attacco a disposizione di mister Pirlo: pronti tre addii ed altrettanti acquisti, ecco tutti i nomi.

Calciomercato Juventus, tre stelle in entrata: rivoluzione in attacco

Secondo quanto riporta ‘Okdiario’, la Juventus avrebbe un mente uno stravolgimento del reparto avanzato in vista della stagione che verrà. Il 2021/22 sarà l’anno dell’addio, con ogni probabilità, di ben tre big in attacco. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Morata, che difficilmente resterà dopo il prestito oneroso dall’Atletico. I nomi caldi da regalare a Pirlo sono quelli di Mauro Icardi, ormai relegato in secondo piano dopo l’esplosione di Kean al Psg.

Ma non solo: la Juventus non smette di pensare a Isco, scaricato da Zidane e che sicuramente saluterà il Real Madrid a giugno. In terza battuta, a completare il reparto sarebbe Ousmane Dembele che arriverebbe dal Barcellona: il francese non sarà semplice da strappare ai catalani dopo essersi ripreso alla grande dagli infortuni.

Situazione quindi in divenire, la dirigenza bianconera prepara la rivoluzione: Ronaldo, Dybala e Morata possono lasciar posto a Icardi, Isco e Dembele, per un attacco totalmente nuovo.