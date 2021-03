Brutte notizie per il CT Roberto Mancini che perde tre dei suoi giocatori che non prenderanno parte alle prossime due gare dell’Italia

Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord arrivano brutte notizie per il CT Roberto Mancini: tre giocatori della Nazionale sono costretti a lasciare il ritiro e salteranno le gare di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar con Bulgaria e Lituania. Saltano tre pedine importanti che costringano il CT a cambiare le sue rotazioni.

I tre giocatori che stanno per abbandonare il ritiro della Nazionale sono Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Francesco Caputo, tutti e tre per infortunio. Solo gli esami strumentali chiariranno le entità degli infortuni per i tre calciatori. Berardi veniva da un’ottima prestazione dove aveva anche trovato il gol, Chiellini ha retto botta in coppia con Bonucci e Caputo avrebbe trovato spazio nelle prossime partite.

Nazionale, lasciano il ritiro | Berardi, Caputo e Chiellini saltano le due prossime gare

Berardi e Caputo sono attesi a Sassuolo per valutare le entità degli infortuni. Il centravanti ex Empoli ha accusato un fastidio nella seduta di scarico post partita. Berardi, invece, è alle prese con un affaticamento muscolare. Per Chiellini sembra nulla di grave, ma starà a riposo in via precauzionale. Dovrebbe essere Acerbi a prendere il suo posto al centro della difesa.