I due ex centrocampisti del Napoli si sono espressi sulla stagione della loro ex squadra e sul tecnico Gattuso

In onda su Canale 21, ospiti della trasmissione ‘Peppy Night Fest’ condotta da Peppe Iodice, sono intervenuti due ex perni del Napoli, Marek Hamsik e Jorginho. I due hanno parlato ovviamente della loro ex squadra: “Napoli ci manca tanto, troppo. L’esperienza in Cina è un avventura, non è stato facile ma ne è valsa la pena” ha risposto Hamsik.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, UFFICIALE: Eder vola in Brasile | Alla corte di Crespo

Napoli, Hamsik su Gattuso | “Bravissimo, l’anno prossimo in Champions con i ragazzi”

Poi il brasiliano si è espresso sulla possibile qualificazione degli azzurri in Champions: “Speriamo, facciamo il tifo. Certo che può arrivare in Champions League“. Hamsik invece si sbilancia: “Si ci arriva, sono convinto di si. Mi fido che quest’anno i ragazzi finiranno bene con Gattuso e si giocheranno la Champions insieme a lui l’anno prossimo. I ragazzi parlano benissimo di lui, credo sia un bravissimo allenatore”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, l’agente annuncia l’addio | Maldini fiuta il colpaccio

LEGGI ANCHE>>>Nazionale, tre giocatori abbandonano il ritiro | Saltano Bulgaria e Lituania

Lo slovacco si è anche soffermato sul centrocampo del Napoli, in particolare su Lobotka: “A mio parere è fortissimo, ma non ha avuto la possibilità di esprimersi”. I due giocatori hanno poi scherzato su chi fosse più bravo a tirare i rigori ai tempi del Napoli: “Li tirava Marek, era il capitano, se lui non voleva tirarli io ero pronto” ha detto Jorginho. “A dire la verità li tirava meglio Jorginho” ha risposto Hamsik.