La Juventus, tramite un comunicato ufficiale, rende noto che Filippo Ranocchia non è più positivo al Covid

Buone notizie a Torino. Con un comunicato sulla propria pagina ufficiale, la Juventus annuncia che il giocatore dell’Under 23 Filippo Ranocchia non è più positivo al test per il Covid-19. Il mediano diciannovenne di Perugia potrà nuovamente aggregarsi alla squadra di mister Zauli.

“Filippo Ranocchia ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC di Vinovo”, si legge nella nota ufficiale del club bianconero.