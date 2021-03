La prima stagione nel Milan di Sandro Tonali non è stata entusiasmante fino ad ora, così crescono i dubbi sul riscatto: Carlo Pellegatti chiarisce

Il campionato italiano si prende una settimana di riposo. Infatti in questi giorni si stanno disputando le prime partite di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar, con l’Italia che ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord e domenica affronterà la Bulgaria a Sofia. Tra i convocati del commissario tecnico Roberto Mancini c’è anche Sandro Tonali, giovane centrocampista in prestito al Milan dal Brescia.

La prima stagione del talento classe 2000 in una big italiana al momento non è stata entusiasmante. Infatti fino ad ora ha collezionato 33 presenze senza gol o assist, con un rendimento fatto di alti e bassi. Così crescono i dubbi sull’eventuale riscatto da parte dei rossoneri da pagare al Brescia a fine stagione. Ma a sciogliere i dubbi è il giornalista Carlo Pellegatti.

Calciomercato Milan, Pellegatti sicuro: “Lo stiamo aspettando”

Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, è uno dei migliori talenti in prospettiva presenti in Italia. Con il Brescia ha incantato il calcio italiano con le sue giocate, tanto da essere preso poi dal Milan, dove però sta vivendo una stagione di alti e bassi. Il giornalista Carlo Pellegatti però, attraverso il proprio canale YouTube, dichiara di non avere dubbi: “Il Milan deve ancora pagare al Brescia 15 milioni più 10 di bonus per il riscatto di Tonali, dopo che nella scorsa stagione ne ha pagati 10 per il prestito. Varrà la pena investire su un giocatore con un rendimento fino ad ora non molto alto? La risposta è certa: non ci sono esitazioni nell’acquistare Tonali”.

Poi continua: “Anche quando Pirlo fu preso dall’Inter c’erano molti dubbi sulle sue prestazioni. Questo deve far capire che Tonali lo stiamo aspettando. Sicuramente non ha avuto un impatto forte alla Tomori o alla Theo Hernandez. Ma le parole di Totti quando dice ‘È il giocatore italiano più forte in quel ruolo’ fanno capire tanto della classe e della caratura di Tonali”.