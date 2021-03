Il presidente del campionato messicano, Mikel Arriola, sogna in grande: in futuro vorrebbe che Messi e Ronaldo finisserò la carriera là

Sognare non costa nulla e questo lo rende ancora più bello. Sognare in grande, poi, è quasi liberatorio. Il progetto del presidente del campionato messicano, Mikel Arriola, fa parte sicuramente della seconda categoria, ma in fondo potrebbe anche concretizzarsi. Con la probabile fusione con la Major League Soccer, infatti, i due più grandi fenomeni degli ultimi anni nel panorama calcistico mondiale – Messi e Ronaldo, per intenderci – potrebbero infatti pensare di finire la propria carriera proprio là, in Messico.

Calciomercato, Messi e Ronaldo insieme | Il sogno di Arriola per il Messico

Ora lo scriviamo chiaramente: il sogno di Arriola, presidente del campionato messicano, ovvero la Liga MX, è quello di vedere un giorno Lionel Messi e Cristiano Ronaldo giocare insieme nella sua terra. I due goat si potrebbero quindi ritrovare, dopo che il portoghese è andato alla Juventus dal Real Madrid, lasciando il suo ‘rivale’ solo in Liga spagnola con il suo Barcellona.

“Con la fusione tra MLS e Liga MX, saremo al livello dei migliori campionati del mondo – ha detto il numero uno della federazione, le cui parole sono state riportate dal sito spagnolo ‘onefootball.com’ -. Il prossimo passo sarebbe avere qui in Messico o negli Stati Uniti Messi e forse Cristiano Ronaldo nell’ultima fase della loro carriera“.

Nonostante ancora non sia arrivato il via libera ufficiale dalla Fifa, le due leghe si dovranno riunire in un’unica entità, ma il momento propizio potrebbe arrivare durante un Mondiale organizzato insieme. Giusto per aggiungere sogni ai sogni. In quel caso, forse, si potrebbero rivedere le due stelle brillare insieme. Magari anche nella stessa squadra.