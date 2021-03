Calciomercato Inter, futuro Lukaku | Barcellona in un caso

Romelu Lukaku è un calciatore molto importante per l’Inter: ma il suo futuro potrebbe essere a Barcellona in un caso

Questa è una stagione molto importante per l’Inter. La squadra di Antonio Conte è molto vicina a tornare alla vittoria dello scudetto, che manca dai tempi di José Mourinho. Le uscite dalle coppe hanno permesso ai nerazzurri di essere più brillanti delle altre contendenti nella corsa al tricolore. Merito anche di Romelu Lukaku, autore di 19 gol in 26 partite e di 7 assist. Del futuro del centravanti belga si sta discutendo parecchio, nonostante sia un elemento imprescindibile per Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, riscatto Tonali | Pellegatti scioglie i dubbi

LEGGI ANCHE >>> Nazionale, tre giocatori abbandonano il ritiro | Saltano Bulgaria e Lituania

Inter, futuro Lukaku: Barcellona sullo sfondo

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, il principale obiettivo per l’attacco del Barcellona è Memphis Depay. L’olandese è un pupillo di Ronald Koeman, che vuole assolutamente ingaggiarlo a parametro zero. Lukaku, però, potrebbe diventare una priorità per il Barça qualora andasse via uno tra Messi e Dembélé, che trattano il rinnovo.

Tuttavia, la stampa italiana -in questo caso, il ‘Corriere dello Sport‘- riferisce che il futuro di Romelu Lukaku non è in bilico. Il belga è un calciatore chiave per il progetto di Antonio Conte, che lo ritiene un insostituibile. Le voci su un suo addio sono parecchie, ma l’impressione è che ciò avvenga solo con un ridimensionamento economico imposto da Suning.