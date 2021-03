Il difensore centrale dell’Atalanta Romero, in prestito dalla Juventus, è cresciuto tanto alla corte di Gian Piero Gasperini, e Iuliano lo rivorrebbe a Torino

Due settimane di stop per la pausa nazionali, ma il pensiero della Juventus vola ancora alla partita persa 2-1 contro il Benevento all’Allianz Stadium. Una sconfitta che non arriva da sola, ma in parallelo all’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto, e che ha messo molte cose in discussione a Torino, soprattutto in vista del calciomercato estivo, con un grosso punto interrogativo sia sulla panchina di Andrea Pirlo, sia sulla dirigenza. Per non parlare poi dei vari reparti, alcuni da rinnovare (e ringiovanire).

Calciomercato Juventus, Iuliano: “Romero subito a Torino”

Nella lunga intervista che Mark Iuliano, ex difensore della Juventus e grande tifoso dei bianconeri, ora, ha concesso a ‘Juventibus’ si è avuto modo di parlare di tutti i temi caldi dell’ultimo momento a Torino.

Dall’alto della sua esperienza come perno della difesa, il cosentino ha parlato soprattutto del suo reparto, in cui la Juventus può contare, adesso, giocatori di indubbia esperienza come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, e anche diversi giovani dal grande futuro (e presente) come Matthijs de Ligt. Tuttavia, soprattutto i veterani, non garantiscono più la stessa freschezza e continuità di un tempo, ed è per questo motivo che in casa bianconera si sta guardando un po’ altrove.

Neanche troppo lontano, a dir la verità. Perché, come ha ben ricordato Iuliano, ci sarebbe un ottimo prospetto che fa già parte della società e che potrebbe essere utile alla causa già dalla prossima stagione. Sì, stiamo parlando di Cristian Romero, centrale difensivo ora in prestito all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sta facendo molto bene con gli orobici.

“Romero è un giocatore fantastico, è cresciuto molto in un anno all’Atalanta. In giro vedo pochi difensori con le sue qualità, fosse per me lo riporterei subito a Torino”, ha spiegato l’ex bianconero a ‘Juventibus’. Se non è un endorsement questo, poco ci manca per il ventiduenne argentino.