Dall’Inghilterra arriva la smentita sulle voci di calciomercato per Ramsey: nessun contatto tra il centrocampista della Juventus e la big

La Juventus ha dei problemi. E no, non è una novità dell’ultima ora. Il terzo posto, con l’Atalanta – anche se con una partita in meno disputata, quella con il Napoli del lontanissimo 4 ottobre 2020 -, e i dieci punti in meno rispetto all’Inter dell’ex Antonio Conte hanno costretto la dirigenza bianconera a rivedere un po’ di scelte fatte durante le precedenti finestre di calciomercato. Uno dei reparti su cui intendono mettere più mano è sicuramente il centrocampo.

Calciomercato Juventus, no al ritorno in Premier per Ramsey | La smentita

A proposito della metà campo, uno degli uomini a non aver convinto del tutto nella sua esperienza alla Continassa è soprattutto l’ex Arsenal, Aaron Ramsey. Negli ultimi tempi stanno circolando diverse voci sul futuro del gallese, legato da un contratto con la Juventus fino a giugno del 2023, ma che potrebbe salutare l’Italia e Torino già durante la prossima sessione di calciomercato.

Il nome di Ramsey era stato accostato negli ultimi tempi al Liverpool di Jurgen Klopp, che quest’anno, a causa soprattutto della mancanza dei tifosi ad Anfield, ha perso un po’ della vivacità che l’aveva contraddistinta gli anni passati, quando era riuscita ad agguantare la sesta Champions League, e specialmente dopo aver ritrovato la vittoria in Premier League dopo trent’anni.

Dall’Inghilterra, però, sono arrivate anche le parole di smentita del contatto tra il giocatore della Juventus e i Reds. “Non c’è niente tra il Liverpool e Aaron Ramsey a oggi, nonostante le voci – si legge -. L’ex centrocampista dell’Arsenal potrebbe lasciare la Juventus in estate, ma non ci sono trattative aperte con il Liverpool”.