Calciomercato Juventus, bye bye Paratici | Carnevali col 'pupillo'

La Juventus potrebbe divorziare dal direttore sportivo Fabio Paratici dalla prossima estate: il sostituto arriverebbe dalla Serie A

La Juventus sta vivendo la peggior stagione degli ultimi dieci anni. L’uscita dalla Champions League agli ottavi di finale con il Porto e lo scudetto sfumato, hanno fatto sorgere dei dubbi ad Agnelli sull’operato della dirigenza. In particolare, sul direttore sportivo Fabio Paratici, che tra l’altro ha il contratto in scadenza la prossima estate. Il suo sostituto potrebbe arrivare proprio dalla Serie A e, più nello specifico, dal Sassuolo.

Juventus, Carnevali e Locatelli per il futuro

Il presidente Agnelli deve valutare per bene cosa fare col ds Paratici e col resto dei dirigenti. Gli acquisti degli ultimi anni, soprattutto quello di Cristiano Ronaldo, hanno danneggiato economicamente il club e non hanno portato i risultati sperati. E’ chiaro, dunque, che vengano presi in considerazione altri profili.

Come, per esempio, quello di Giovanni Carnevali, ora al Sassuolo. La Juventus ha sempre avuto ottimi rapporti con l’ad neroverde, che porterebbe anche un suo ‘fedelissimo’. Si tratta di Manuel Locatelli, finito nel mirino dei bianconeri. Il costo si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro per il giocatore apprezzato anche da Pep Guardiola.