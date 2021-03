La Juventus è già alla ricerca di nuovi talenti per la prossima stagione e mette nel mirino un giovane sud coreano: costa 15 milioni

La stagione della Juventus sembrerebbe essere arrivata ormai ad un punto di non ritorno. Infatti i bianconeri dopo la sconfitta contro il Benevento dicono quasi certamente addio alla corsa scudetto, con l’Inter che è distante dieci punti ormai. Inoltre in Champions League è arrivata l’ennesima delusione con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano del Porto.

Dunque una stagione sicuramente da reputare negativa, e dalla quale effettuare una vera e propria rivoluzione a fine stagione. I bianconeri potrebbero così puntare anche su nuovi profili da acquistare nella prossima sessione di calciomercato. Nel mirino viene inserito un classe 2000 sud coreano. Per il suo acquisto serviranno almeno 15 milioni.

Calciomercato Juventus, Kang-in Lee nel mirino: milita in Spagna e costa 15 milioni

Juventus sempre attenta sul mercato quando si tratta di investire sui giovani di talento. Infatti i bianconeri nella prossima sessione di calciomercato potrebbero diventare sempre più internazionali, come dimostra il più che concreto interesse per un calciatore sud coreano del Valencia.

Come conferma il sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, la Juventus è interessata all’acquisto di Kang-in Lee, classe 2000 della Sud Corea. Gioca come trequartista ma anche come esterno destro o sinistro all’occorrenza. In questa stagione ha collezionato 23 presenze con la maglia del Valencia, mettendo a segno 1 gol e quattro assist. A giugno 2022 il sud coreano vedrà scadere il proprio contratto con il club spagnolo e sembrerebbe non rientrare più nei piani della società. Così i bianconeri potrebbero tentare il suo acquisto versando 12 milioni subito nelle casse spagnole più 3 di bonus. Inoltre il calciatore del Valencia sembrerebbe interessare dal 2019, quindi a distanza di due anni la Juventus potrebbe riuscire a mettere a segno il colpo desiderato da tempo.