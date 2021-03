La Juventus prepara una rivoluzione in attacco: secondo Paganini la partenza di Dybala non porta alla permanenza di Ronaldo al 100%

La Juventus si prepara a vivere un’estate movimentata in sede di calciomercato. La società bianconera vuole subito tornare ai vertici in campionato e in Europa dopo una stagione di passaggio. Mister Pirlo crede ancora nella rimonta – l’Inter dista dieci punti effettivi – ma comunque vada la rincorsa in estate sarà rivoluzione.

Calciomercato Juventus, dubbi sul futuro di Ronaldo

La società bianconera è già a lavoro per ampliare e rinnovare la rosa a disposizione di mister Pirlo. Le maggiori novità si attendono in attacco, dove la Juventus ha mostrato avere lacune in questa stagione. L’assenza prolungata di Paulo Dybala ha pesato molto nell’economia di squadra e l’allenatore è dovuto ricorrere a soluzioni d’emergenza, convocando – e schierando – giocatori della Primavera.

Proprio intorno alla figura dell’argentino ruota il mercato bianconero in attacco. Secondo quanto riferito da Paolo Paganini, “La ventilata cessione di Dybala viene da molti interpretata come la conferma che Cristiano Ronaldo resterà ancora a Torino“. Il giornalista della Rai, però, – su Twitter – specifica come questo aspetto “dipenderà anche da quale mercato riuscirà a fare la Juventus“.

Buongiorno. La ventilata cessione di #Dybala (potrebbe anche essere uno scambio magari con #Icardi) viene da molti interpretata come la conferma che #CR7 resterà ancora a Torino ma dipenderà anche da quale mercato riuscirà a fare la #Juventus. — Paolo Paganini (@PaPaganini) March 27, 2021

Calciomercato Juventus, Dybala via

Paulo Dybala potrebbe quindi lasciare la Juventus e andare a giocare all’estero. Paganini parla di un “possibile scambio magari con Icardi“, in uscita dal PSG nonostante il buon feeling che scorre tra l’ex interista e il neo allenatore dei francesi, Pochettino. Il centravanti ha realizzato cinque gol e quattro assist in 15 presenze in Ligue 1, ma valuterebbe un ritorno in Serie A in estate.

Quel che più interessa i tifosi bianconeri, però, è il futuro di Cristiano Ronaldo che non dipenderà dalla permanenza o meno di Dybala. Il portoghese valuterà con attenzione le scelte di mercato della Juventus per poi prendere una decisione: il Re della Champions League vuole tornare a trionfare in Europa.