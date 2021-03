Mark Iuliano ha parlato del calciomercato della Juventus a centrocampo: “Bene De Paul, ma che sogno l’altro big di Serie A”

Nella lunga intervista a ‘Juventibus’, l’ex difensore centrale della Juventus Mark Iuliano ha parlato anche del centrocampo dei bianconeri. In qualità di tifoso, il cosentino ha espresso la sua opinione circa il calciomercato che lui farebbe per rinforzare la metà campo di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Iuliano: “De Paul da big, ma meglio un altro”

Due sono le suggestioni di Iuliano per la Juventus: “De Paul l’ho avuto a Udine quando assistevo Tudor. Non so se sia da Juve, è da grande squadra, ottimo giocatore, corre tantissimo ed è cresciuto molto”, ha iniziato. Poi, però, ha chiarito che il suo sogno arriva da un’altra squadra: “Ma se io dovessi scegliere un centrocampista per la Juve, direi senza dubbio Luis Alberto“. I nomi quindi sono Rodrigo De Paul dell’Udinese e Luis Alberto della Lazio per lui per sognare in grande.