Calciomercato Inter, la big di Premier su Lukaku | Due per uno

L’Inter è totalmente concentrata sul finale di stagione, ma i nerazzurri dovranno anche valutare il futuro di Romelu Lukaku. Occhio al futuro della punta in Premier League

L’Inter non può permettersi di sbagliare in vista di un finale di stagione che sarà decisivo per i nerazzurri in ottica scudetto. Uno dei principali protagonisti della stagione della Beneamata è certamente Romelu Lukaku. La punta belga sta dimostrando tutte le sue qualità agli ordini di Antonio Conte e trascinando in diverse occasioni la squadra verso la vittoria.

Il bomber ex Manchester United, in seguito alle grandi prestazioni con la maglia dell’Inter, è entrato nel mirino di alcune delle maggiori big internazionali, pronte a rinforzare il loro attacco con uno dei bomber più in vista sul panorama europeo nell’ultimo periodo. Lukaku, in particolare, sembra piacere non poco al Chelsea. Secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, infatti, l’attaccante sarebbe pronto a tentare l’assalto al nerazzurro nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, il Chelsea punta Lukaku: due per uno

La valutazione dell’attaccante dell’Inter, però, sembra essersi innalzata notevolmente nell’ultimo periodo. Il suo costo si aggira, infatti, sui 90-100 milioni di euro. Un costo che i Blues potrebbero abbassare grazie all’inserimento di alcuni calciatori nella trattativa con i nerazzurri.

Ad esempio, attenzione alla situazione di Kepa. Il giovane portiere non è riuscito mai realmente a convincere con la maglia del Chelsea e il suo costo si aggira sui 30 milioni di euro. Da valutare anche il futuro di Emerson Palmieri: il laterale sinistro è stato accostato a un ritorno in Italia e all’Inter in particolare negli scorsi mesi. Il suo costo è di 15 milioni di euro. Ovviamente oltre a questi due nomi, sarebbe da aggiungere una parte cash per completare l’affare. Vedremo se l’Inter deciderà di chiudere a queste condizioni o terrà il suo attaccante principe.