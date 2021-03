Calciomercato Juventus e Inter, Jorginho apre alla Serie A | Gli scenari

Un calciatore dichiara amore al Napoli e allontana inevitabilmente Inter e Juventus in ottica calciomercato. Le sue dichiarazioni riguardanti il futuro

Jorginho rappresenta un centrocampista decisamente desiderato in Serie A. Il mediano ha fatto molto bene con la maglia del Napoli e agli ordini di Maurizio Sarri. In Premier League, il regista ha confermato le sue prestazioni, ma da mesi si parla di un possibile ritorno in Italia dove è molto apprezzato. In particolare, il calciatore azzurro si è sbilanciato sul suo futuro nel corso di ‘PeppyNightFest’, trasmissione in onda su Canale 21: “Non esistono parole per descrivere quanto mi manchi la città di Napoli. Mi manca tanto, a chi non mancherebbe? Qui a Londra fa sempre freddo, cos’è il sole? Napoli di nuovo in Champions? Speriamo, speriamo: facciamo il tifo affinché accada. Ha molte chance di raggiungere questo obiettivo”.

Calciomercato Juventus e Inter, Jorginho e il ritorno in Serie A: su di lui anche il Napoli

Il futuro di Jorginho potrebbe, dunque, ridefinirsi nei prossimi mesi con alcuni dei maggiori club italiani che restano in fila per il calciatore. Il centrocampista da tempo piace alla Juventus, ma attenzione anche all’Inter. I nerazzurri potrebbero puntare sul mediano, in caso di partenza di Marcelo Brozovic.

Oltre alle due big, attenzione anche al Napoli che potrebbe tornare in auge, anche alla luce delle dichiarazioni del centrocampista. I partenopei potrebbe essere tra le principali alternative in caso di ritorno di Maurizio Sarri in panchina al termine della stagione. Il suo costo si aggira attorno ai 45 milioni di euro.