Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza della sfida con la Bulgaria in programma domani sera: ecco il commento del tecnico

L’Italia è uscita vincitrice nello scontro con l’Irlanda del Nord. Il match ha dato il via alle qualificazioni per il mondiale che si svolgerà in Qatar nel 2022. Gli azzurri sono riusciti a conquistare la vittoria con un risultato di 2-0, grazie ai gol di Berardi e Immobile. Una prova che, però, non ha convinto del tutto il CT Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa da Sofia alla vigilia del prossimo incontro con la Bulgaria. Ecco le sue parole: “Faremo dei cambi rispetto alla partita contro l’Irlanda del Nord. Non sappiamo, però, ancora quanti, dipenderà dalle condizioni dei ragazzi. Tutte le partite sono difficili. Vanno affrontate con la massima concentrazione, noi siamo qua per vincere“.

Bulgaria-Italia, Mancini: “Delusione immensa senza Europeo”

L’allenatore ha, poi, aggiunto: “Se la Nazionale non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle difficoltà. Rispetto agli irlandesi, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica. Non siamo una squadra che può gestire una partita, dobbiamo sempre partire dal concetto di attaccare“. Commento anche sulla precedente prova del gruppo, apparso un po’ in difficoltà nei secondi 45 minuti: “Giovedì abbiamo fatto un primo tempo ottimo, mentre nel secondo abbiamo tentato di gestire. Non arriverei, però, a dire che si è trattato di una seconda frazione di gioco brutta. Ma abbiamo sicuramente fatto meno bene di altre volte“.

Mancini, infine, ha rilasciato ai microfoni di ‘Rai Sport’ un’osservazione sul prossimo Europeo: “Spero che l’11 giugno sarà una data di ripartenza per il calcio con il pubblico. È importante non solo per il calcio e spero che possa riaprire tutto quanto al più presto. Nel nostro Paese si sente il bisogno di tornare a vivere come prima. La mia speranza è quella di vedere il pubblico all’Olimpico. Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione immensa“.