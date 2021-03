Arrivata la stangata della Procura Federale della Figc per la Lazio, che richiede 200 mila euro di multa per i biancocelesti e uno stop di 13 mesi per Lotito per il caso tamponi

Il caso tamponi della Lazio si sta per concludere. E per la società capitolina di Claudio Lotito non sono belle notizie quelle che trapelano dal Tribunale nazionale per la violazione dei protocolli Covid. Secondo quanto apprende l’Ansa, infatti, la Procura federale della Figc avrebbe chiesto una multa di 200 mila euro per la squadra biancoceleste e 13 mesi e 10 giorni di stop per il suo presidente. A questo si deve aggiungere anche l’inibizione per 16 mesi dei medici sociali Rodia e Pulcini.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Ronaldo porta l’amico | Ex Milan nel mirino

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, suggestione dalla Juventus | Offerta e controfferta

Lazio, caso tamponi: dalla Procura Federale richiesto lungo stop per Lotito

La riunione, in videoconferenza, del procuratore capo della Figc, Giuseppe Chiné, è iniziata senza intoppi per l’ora programmata. Nessuna intenzione, quindi, da parte della Procura federale di rinviare la decisione sul caso tamponi della Lazio.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, cessione eccellente | Non rinnova, ha già scelto la nuova squadra!

Nell’aria c’erano ben più pesanti decisioni: stamattina, per esempio, il quotidiano romano ‘Il Messaggero’ ventilava l’ipotesi di una maxi penalizzazione per la squadra biancoceleste, addirittura 12 punti da scalare ai 49 conquistati sul campo. Più morbidi, invece, dalla ‘Gazzetta dello Sport’ in cui si profilavano un 8-10 punti in meno in classifica per gli uomini di Simone Inzaghi, in pieno lotta per un posto in Europa, adesso.