Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A ha espresso la sua opinione sull’acquisizione dei diritti tv da parte di Dazn

La giornata di venerdì 26 marzo 2021 rappresenta una data storica in tema di calcio e diritti tv: ‘Dazn‘ si è infatti aggiudicata l’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 per 840 milioni di Euro a stagione per la trasmissione di sette partite a giornata in esclusiva e tre in co-esclusiva. Una rivoluzione epocale per l’Italia, ma carica di incertezze, con il calcio della Serie A che sarà interamente fruibile in streaming.

Diritti tv, le considerazioni di De Siervo

La Lega Serie A si dice fiduciosa ed ottimista, così come rivelato dal suo amministratore delegato, Luigi De Siervo: “L’assegnazione ha visto convergere i voti di 16 squadre, ritrovando un consenso che era mancato nelle precedenti assemblee. Questa decisione porta la Lega Serie A all’avanguardia nel panorama mondiale“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lega Serie A, questione diritti tv | Salta tutto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rescissione e colpaccio | Big per Conte

Il dirigente ha poi aggiunto: “Questa scelta può avere una valenza sistemica per il Paese intero, costituendo un volano importante per accelerare il processo di digitalizzazione“. E proprio quest’ultimo punto ha causato visioni distorte sull’argomento: permangono dubbi sulla tenuta della rete, visto che – stando ai dati – il 60% della popolazione non usufruisce di servizi Internet su rete fissa.

Diritti tv, Dazn assicura efficienza

A fare chiarezza ci ha pensato la stessa ‘Dazn’, che ha ribadito l’impegno “volto a sostenere e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese”. Il prossimo campionato sarà un banco di prova importante per tutti: società, Lega Calcio, politica e innovazione.