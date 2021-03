Il Milan rischia una nuova grossa perdita a parametro zero: arrivano le parole del giornalista: “Sarebbe un errore letale”

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che è partita nel migliore dei modi con la conquista del primato della classifica in Serie A ma dopo diversi mesi è arrivato il crollo che ha rilanciato l’Inter. I rossoneri ora sono distanti sei punti dalla compagine nerazzurra e inoltre hanno disputato una gara in più, pertanto il distacco potrebbe diventare ancora più ampio in caso di successo di Lukaku e compagni nel recupero contro il Sassuolo.

Per questo motivo dunque sembra essere ormai lontano lo scudetto, ma la società del Milan era comunque partita con obiettivi ben diversi che tutt’ora sta rispettando appieno. I rossoneri infatti occupano la seconda posizione in classifica e sono nel pieno della zona qualificazione alla prossima Champions League, con un distacco di sei punti dal Napoli che è al quinto posto. Continuando così si potrebbe sicuramente raggiungere un traguardo che manca da ormai troppi anni.

Calciomercato Milan, pericolo Kessie. Parla Ravezzani: “Il rinnovo una priorità, altrimenti sarebbe un errore letale”

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa e anche per blindare i propri calciatori. Per quanto riguarda Calhanoglu e Donnarumma la situazione appare tutt’altro che semplice, visto che il loro contratto scade a giugno, mentre per Franck Kessie c’è ancora un anno di tempo. Per il giornalista Fabio Ravezzani, però, anche il prolungamento dell’ivoriano deve essere considerato una priorità per non rischiare nuove beffe.

